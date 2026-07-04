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Tópicos: Magazine | Streaming

La película "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Castillo Infinito" llega al streaming

Publicado:
| Periodista Digital: Gustavo Arismendi

El anuncio se da 10 meses de su estreno en cines chilenos.

La película
 Crunchyroll

La saga final de la adaptación del manga de Koyoharu Gotouge presenta la batalla definitiva contra "Muzan Kibutsuji".

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El inicio de batalla hasta el amanecer en la primera película de la trilogía del "Castillo Infinito", la gran conclusión de la adaptación al anime de "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba", finalmente llegará al streaming.

A 10 meses de su estreno en cines chilenos, Crunchyroll anunció que el exitoso largometraje animado nominado a los Globos de Oro estará disponible en la plataforma el próximo 28 de julio, a las 8:00 Hora del Pacífico, o sea, a las 11:00 horas de Chile.

La película estará disponible en japonés con subtítulos en español, así como con doblaje al español, señalaron desde el streaming de anime.

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La saga final de la adaptación del manga de Koyoharu Gotouge presenta la batalla definitiva contra "Muzan Kibutsuji", con los Pilares y Cazadores de Demonios siendo arrastrados hasta su gigantesca fortaleza dimensional infinita, dando inicio a una batalla hasta el amanecer donde la humanidad deberá sacrificar todo con tal de eliminar, de una vez por todas, al demonio original y terminar con la eterna guerra.

Con los regresos musicales de Aimer interpretando el tema "A World Where the Sun Never Rises" y LiSA con la canción "Shine in the Cruel Night", vuelve a tener al estudio de animación ufotable en la producción del anime.

Todo el equipo de la serie regresó para la trilogía de películas, desde el elenco de voces principal al director Haruo Sotozaki y el diseñador de personajes y director jefe de animación Akira Matsushima. La música continúa a cargo de Yuki Kajiura y Go Shiina.

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