Finalmente se confirmó cuándo regresaremos a la acontecida sala de urgencia de la premiada serie "The Pitt", cuya tercera temporada se estrenará el próximo 7 de enero de 2027 en la plataforma HBO Max.

El drama médico, ganador por segundo año consecutivo como mejor serie dramática y mejor actor drama por Noah Wyle en los premios Emmy, presentará el retorno de "Michael 'Robby' Robinavitch" al hospital de Pittsburgh tras su sabático.

Será un nuevo turno a desarrollarse en noviembre, justo antes de las fiestas de fin de año y pocos meses después de los eventos de la segunda temporada, que tuvo lugar en el festivo del 4 de julio.

Noah Wyle vuelve a interpretar a "Robby", sumándose el retorno de Patrick Ball ("Dr. Langdon"), Katherine LaNasa ("Dana Evans"), Fiona Dourif ("Dra. McKay"), Taylor Dearden ("Dra. King"), Isa Briones ("Dra. Santos"), Gerran Howell ("Dr. Whitaker"), Shabana Azeez ("Javadi"), Ayesha Harris ("Dra. Ellis"), Sepideh Moafi ("Dra. Al-Hashimi") y Shawn Hatosy ("Dr. Abbot").

La serie creada por R. Scott Gemmill nos presenta en cada episodio una hora del turno en la sala de emergencias. Esto permite ver casi en tiempo real el proceso de espera, atención, diagnóstico y tratamiento de pacientes en un ambiente que tiene poco presupuesto y mucha población que atender.