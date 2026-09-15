"Widow's Bay" fue la gran ganadora de los Emmy 2026 donde también brillaron "The Pitt" y "DTF St. Louis"

La noche más importante de la televisión y el streaming tuvo como gran triunfadora a la comedia de horror "Widow's Bay", con la serie de Apple TV dominando los premios Emmy 2026 con un total de 14 estatuillas, incluyendo mejor serie de comedia.

Su protagonista, Matthew Rhys ("The Americans"), también hizo historia al ganar en dos de las principales categorías de actuación: mejor actor en serie de comedia por "Widow's Bay" y mejor actor en una miniserie o telefilme por "The Beast In Me" (Netflix).

Le sigue la serie limitada "DTF St. Louis" (HBO Max), que triunfó en siete categorías, incluyendo como mejor miniserie y en las categorías de actores de reparto por David Harbour y Linda Cardellini.

El podio lo completan el drama médico "The Pitt" (HBO Max), que ganó por segundo año consecutivo como mejor serie dramática y mejor actor drama por Noah Wyle, sumando un total de seis premios.

La ceremonia conducida por la actriz Mariska Hargitay, de "La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales", tuvo entre sus momentos destacados las reuniones de "Los Ángeles de Charlie", con Kate Jackson, Cheryl Ladd y Jaclyn Smith; y de "Buffy, la cazavampiros", con Sarah Michelle Gellar y David Boreanaz.

Además, contó con pasajes emocionantes en sus homenajes a la leyenda del country Dolly Parton, a la actriz Catherine O'Hara y al cineasta y actor Rob Reiner.

Junto con ello, todo el Peacock Theater regaló una gigantesca ovación a un visiblemente emocionado Michael J. Fox, quien recibió el premio humanitario Bob Hope por sus transformadoras contribuciones a la investigación y la lucha contra el Parkinson.

Estas fueron las series más premiadas de los Emmy 2026: