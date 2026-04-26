La serie animada "Hotel Hazbin" finalizará con su temporada 5

"Hotel Hazbin", la fantástica serie animada de Prime Video que goza de humor adulto, personajes entrañables y pegajosos números musicales, confirmó que finalizará en su quinta temporada, luego de que el streaming de Amazon diera luz verde a los episodios restantes.

De esta manera, la serie perteneciente al "Hellaverse", el universo animado para adultos creado por Vivienne Medrano, tiene asegurado su futuro en la plataforma, permitiéndole contar su historia completa sin problemas.

Con ello, ya sabemos que a la serie todavía le quedan tres temporadas actualmente en desarrollo y, de momento, no se ha informado cuándo se estrenará la temporada 3 en Prime Video.

En paralelo, la otra serie animada del "Hellaverse" también entregó novedades, oficializándose que "Helluva Boss" volverá este 2026 con su tercera temporada, la cual se dividirá en dos partes, continuando la hilarante y dramática historia de los trabajadores de la empresa infernal especializada en asesinatos I.M.P. (Immediate Murder Professionals), fundada por "Blitzø" (la "o" es muda).

Fueron las voces de la serie quienes detallaron el formato de estreno que tendrá el nuevo ciclo, comenzando con la primera tanda de episodios a estrenarse en Prime Video en la temporada de otoño en el hemisferio norte, o sea, en el último trimestre de este año.

Mientras que la segunda parte de la temporada 3 recién llegará en algún momento del 2027. Para alivianar la espera, se liberó el primer adelanto de este nuevo ciclo que tendrá un total de 15 episodios.