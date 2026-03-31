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Tópicos: Magazine | Streaming

La serie animada "Un Show Más" está de regreso: Fecha de estreno y tráiler

Publicado:
| Periodista Digital: Gustavo Arismendi C.

"Las cintas perdidas" revelará historias inéditas de "Mordecai" y "Rigby".

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Uno de los regresos animados más esperados finalmente tiene fecha, al confirmarse que "Un Show Más" ("Regular Show") volverá con nuevos episodios el próximo 11 de mayo en Cartoon Network y en el streaming HBO Max.

La serie animada creada por JG Quintel y producida por Cartoon Network Studios finalizó en 2017 luego de ocho temporadas, 244 capítulos y una película, narrando las aventuras nada cotidianas del azulejo "Mordecai" y el mapache "Rigby" como trabajadores de un parque, donde todo problema, por muy simple y mundano que parezca, deriva en situaciones surrealistas, fantásticas y sobrenaturales.

Aunque la serie tuvo un desenlace definitivo, mostrando las vidas futuras de todos los personajes que trabajaron en el parque, esta nueva serie, que se conocerá como "Un Show Más: Las Cintas Perdidas" ("Regular Show: The Lost Tapes"), presentará aventuras completamente inéditas de "Mordecai" y "Rigby" mientras trabajan y viven en el parque local.

"Ha sido muy divertido trabajar con todos en más contenido de 'Un Show Más'", aseguró Quintel, explicando que "simplemente estamos haciendo cosas para nosotros mismos y tratando de hacernos morir de la risa entre nosotros. Me recuerda mucho a la producción original. No puedo esperar a que todos lo vean".

Todo comienza el próximo 11 de mayo con un episodio especial de media hora, buscando conquistar a los fans de siempre y a nuevas generaciones.

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