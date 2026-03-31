La serie animada "Un Show Más" está de regreso: Fecha de estreno y tráiler

Uno de los regresos animados más esperados finalmente tiene fecha, al confirmarse que "Un Show Más" ("Regular Show") volverá con nuevos episodios el próximo 11 de mayo en Cartoon Network y en el streaming HBO Max.

La serie animada creada por JG Quintel y producida por Cartoon Network Studios finalizó en 2017 luego de ocho temporadas, 244 capítulos y una película, narrando las aventuras nada cotidianas del azulejo "Mordecai" y el mapache "Rigby" como trabajadores de un parque, donde todo problema, por muy simple y mundano que parezca, deriva en situaciones surrealistas, fantásticas y sobrenaturales.

Aunque la serie tuvo un desenlace definitivo, mostrando las vidas futuras de todos los personajes que trabajaron en el parque, esta nueva serie, que se conocerá como "Un Show Más: Las Cintas Perdidas" ("Regular Show: The Lost Tapes"), presentará aventuras completamente inéditas de "Mordecai" y "Rigby" mientras trabajan y viven en el parque local.

"Ha sido muy divertido trabajar con todos en más contenido de 'Un Show Más'", aseguró Quintel, explicando que "simplemente estamos haciendo cosas para nosotros mismos y tratando de hacernos morir de la risa entre nosotros. Me recuerda mucho a la producción original. No puedo esperar a que todos lo vean".

Todo comienza el próximo 11 de mayo con un episodio especial de media hora, buscando conquistar a los fans de siempre y a nuevas generaciones.