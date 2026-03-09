Síguenos:
Tópicos: Magazine | Streaming

Lara Jean regresa en el trailer de la temporada 3 de "XO, Kitty": Fecha de estreno

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El spin-off de "A todos los chicos de los que me enamoré" llegará con su tercer ciclo a Netflix.

Lara Jean regresa en el trailer de la temporada 3 de
Este lunes, Netflix presentó el trailer de la tercera temporada de "XO, Kitty" ("Besos, Kitty"). 

En el adelanto, se puede ver a Kitty (Anna Cathcart) preparándose para su último año de escuela en Seúl, donde deberá decidir sobre su futuro académico, reconectar con su familia coreana y disfrutar sus últimos momentos con su grupo de amigos en KISS. 

Asimismo, la joven buscará definir su relación con Min Ho (Sang Heon Lee), cuyo cierre en el ciclo anterior dejó varias dudas y que, al parecer, tendrá varias complicaciones.

En este contexto, se concretará el esperado regreso de Lara Jean (Lana Condor) -protagonista de la trilogía "A todos los chicos de los que me enamoré", películas en las que se basa la serie- hermana mayor de Kitty que volará hasta Corea del Sur para acompañar y aconsejar a la más pequeña del clan Song-Covey. 

Fecha de estreno

La tercera temporada de "XO, Kitty" llegará a Netflix con 8 episodios el próximo 2 de abril. 

