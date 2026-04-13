Llegamos a Elbaph: El anime de "One Piece" reveló nuevo opening

La adaptación al anime de "One Piece" ya puso en marcha su nueva era, dejando atrás la emisión semanal ininterrumpida y entrando en el formato de temporadas, comenzando con el episodio 1.156 que se estrenó el pasado 5 de abril.

Tras una extensa pausa de tres meses, la serie producida por Toei Animation retomó la historia con la llegada de la tripulación de los Sombrero de Paja a la legendaria isla de los gigantes, Elbaph.

Con dos capítulos ya estrenados, el anime finalmente presentó su nueva secuencia de apertura, con un apartado visual cargado de color y simbolismos, cuyas imágenes se mueven al ritmo de la canción "Luminous", interpretada por AiNA THE END ("DAN DA DAN").

Por su parte, el ending que reúne a toda la tripulación cuenta con la canción "Sono Mirai", que interpreta 36km/h.

El nuevo arco de "One Piece" es descrito de la siguiente forma: "Después de un audaz escape de la Isla del Futuro, Egghead, la tripulación del Sombrero de Paja pone rumbo a un destino legendario. Acompañados por los poderosos Piratas Gigantes Guerreros, finalmente llegan a Elbaph, la tan esperada Tierra de los Gigantes".

"Nuevos encuentros con gigantes y reencuentros largamente esperados se desarrollan. Un nuevo capítulo colosal comienza mientras la tripulación se dirige a una aventura como ninguna otra anterior, todo en busca del tesoro definitivo, el ONE PIECE", detalló la sinopsis oficial.

El anime de "One Piece" lanza nuevos episodios cada domingo en el streaming Crunchyroll, mientras que Netflix estrena los capítulos con una semana de desfase en su catálogo.