El anime de "One Piece" vuelve tras extensa pausa: Todo lo que debes saber

Es el inicio de una nueva era para el anime de "One Piece", luego de cerrar su histórico ritmo de emisión semanal en diciembre de 2025 con su episodio 1.155, el cual puso término al Arco de Egghead y mostró a la tripulación de los Sombrero de Paja tomando rumbo hacia la legendaria isla de los gigantes, Elbaph.

Tras una extensa pausa de tres meses, la serie producida por Toei Animation regresará este domingo 5 de abril con su episodio 1.156 y un inédito nuevo formato de emisión para este anime: por temporadas.

Con este calendario modificado, el anime tendrá una estructura de emisión dividida en dos partes al año y un máximo de 26 episodios anuales. Eso sí, no se ha especificado cuántos capítulos tendrá cada tanda ni la fecha de inicio de la segunda parte de este año.

El productor de la serie en Toei Animation, Ryuta Koike, explicó que se trata de una "decisión estratégica para apoyar el avance y la evolución del anime", permitiendo un mayor tiempo de producción y menos presión para el equipo, lo cual se traduce en un mejor resultado final.

La adaptación del legendario manga de Eiichiro Oda reveló un nuevo adelanto de sus próximos episodios, dando inicio al Arco de Elbaph y presentando a "Loki", el "príncipe maldito" de los gigantes, que tendrá la voz de Yuichi Nakamura, el mismo actor de voz de "Satoru Gojo" en "Jujutsu Kaisen".

Además, se deja escuchar el nuevo opening de la serie titulado "Luminous", interpretado por AiNA THE END ("DAN DA DAN"), mientras que la canción de cierre "Sono Mirai" será interpretada por 36km/h.

¿Qué sucede en el Arco de Elbaph y dónde verlo?

A partir de esta semana, inicia el nuevo arco de "One Piece" que es descrito de la siguiente forma: "Después de un audaz escape de la Isla del Futuro, Egghead, la tripulación del Sombrero de Paja pone rumbo a un destino legendario. Acompañados por los poderosos Piratas Gigantes Guerreros, finalmente llegan a Elbaph, la tan esperada Tierra de los Gigantes".

"Nuevos encuentros con gigantes y reencuentros largamente esperados se desarrollan. Un nuevo capítulo colosal comienza mientras la tripulación se dirige a una aventura como ninguna otra anterior, todo en busca del tesoro definitivo, el ONE PIECE", detalló la sinopsis oficial.

Al igual que todos los episodios anteriores, el anime de "One Piece" se podrá seguir semanalmente, con episodios de estreno cada domingo, en el streaming Crunchyroll, comenzando este 5 de abril con el capítulo 1.156 de la longeva animación.