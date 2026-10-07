Los audiolibros finalmente llegan a Spotify en Chile

Los audiolibros finalmente están disponibles en el streaming de música Spotify en Chile, luego de que la plataforma musical sueca decidiera expandir el acceso al catálogo de títulos a más de 180 mercados de todo el mundo, incluyendo nuestro país.

Desde este miércoles, los usuarios premium de la app pueden acceder la biblioteca de libros que reúne más de 350 mil obras, con una oferta que incluye publicaciones de editoriales como Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Editorial Anagrama.

Además, Audiobooks in Premium dará 12 horas de escucha mensual para los suscriptores sin cargo extra.

Similar al algoritmo musical, la pestaña dedicada a audiolibros tendrá recomendaciones personalizadas basadas en los hábitos de escucha individuales e incluirá opciones que permitan fluidez en el uso para los oyentes, como marcador automático y temporizador de apagado.

La función más destacada es "Page Match", la cual permite alternar entre un libro físico o electrónico y su audiolibro, encontrando el punto exacto en el audiolibro cuando se quiere continuar escuchando.

Hasta ahora, los audioslibros solo estaban disponibles en 22 territorios, por lo que esta expansión le permitirá competir de forma directa con plataformas especializadas como Audible.