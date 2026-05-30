Los Caballeros de Dios descienden en el anime "One Piece"

Tras emotivos reencuentros en la isla de los gigantes, el anime de "One Piece" volverá a desatar la acción con el descenso de unos poderosos enemigos, los Caballeros de Dios.

La longeva adaptación del manga de Eiichiro Oda que produce Toei Animation liberó un adelanto de los próximos episodios de la serie, que actualmente se emite en formato de temporadas, presentando a los cuatro guardias de élite de la Tierra Sagrada de Mary Geoise en su llegada a Elbaph.

Ellos son comandados por "Saint Shamrock", el hermano gemelo de "Shanks", uno de los Cuatro Emperadores del Nuevo Mundo, quien tendrá la voz de Kenjiro Tsuda ("Kento Namami" en "Jujutsu Kaisen").

A su lado tendrá a "Saint Gunko" (voz de Sumire Uesaka), "Saint Sommers" (voz de Hiroki Yasumoto) y "Saint Killingham" (voz de Shinnosuke Tachibana), quienes se transformarán en grandes amenazas para los gigantes y la tripulación de los Sombrero de Paja.

El anime de "One Piece" lanza nuevos episodios cada domingo en el streaming Crunchyroll, mientras que Netflix estrena los capítulos con una semana de desfase en su catálogo.