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Tópicos: Magazine | Streaming

Los "Defenders" se reunirán en la temporada final de "Daredevil Born Again"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Será la primera vez que Charlie Cox, Krysten Ritter, Finn Jones y Mike Colter compartan escena desde la serie de Netflix.

Los
 Netflix

Ritter y Cage ya volvieron a aparecer durante la segunda temporada de "Born Again".

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La celebrada "Daredevil: Born Again" se despedirá a lo grande en Disney+ con su tercera y última temporada, reuniendo a todos los "Defenders" ("Defensores") por primera vez desde la serie homónima que protagonizaron los héroes de Marvel en Netflix.

Tras meses de especulación y filtraciones que arruinaron la sorpresa, Marvel Television llegó hasta la New York Comic Con 2026 para confirmar la reunión en pantalla de Charlie Cox ("Matt Murdock / Daredevil"), Krysten Ritter ("Jessica Jones"), Finn Jones ("Iron Fist / Danny Rand") y Mike Colter ("Luke Cage").

Ritter y Cage ya volvieron a aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, en inglés) durante la segunda temporada de "Born Again", dejando la puerta abierta al reencuentro de los "Defenders" con el que se despedirá la serie.

El anuncio del final se conoció dos meses después de terminar las grabaciones, coincidiendo con la salida de Dario Scardapane, jefe creativo de la serie, al no renovarse su contrato.

La serie "Daredevil: Born Again" fue una continuación de la historia protagonizada por Charlie Cox y Wilson Fisk a lo largo de tres temporadas en Netflix, reuniendo a sus actores originales en Disney+ dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en un choque entre las fuerzas de "Daredevil" y del "Kingpin del Crimen" por el futuro de Nueva York.

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