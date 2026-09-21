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Tópicos: Magazine | Streaming

Confirman el final de "Daredevil: Born Again"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie terminará con su tercera temporada.

Confirman el final de
 Disney+

Dario Scardapane, jefe creativo de la serie, abandonó el proyecto antes de concluir el trabajo de la tercera temporada.

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El celebrado regreso del Hombre Sin Miedo tiene fecha de término, al conocerse este lunes que la serie "Daredevil: Born Again" finalizará con su tercera temporada, a estrenarse durante el 2027 en el streaming Disney+.

Desde el medio The Hollywood Reporter confirmaron la decisión de Marvel Studios a dos meses de haber concluido las grabaciones de su tercer ciclo.

Esto coincide con la salida de Dario Scardapane, jefe creativo de la serie, a quien Marvel no le renovó el contrato, por lo que abandonó el proyecto cuando aún no concluye la fase de postproducción.

Por ahora, se desconoce quién será el jefe creativo que supervisará el proyecto en su etapa final.

La serie "Daredevil: Born Again" fue una continuación de la historia protagonizada por Charlie Cox y Wilson Fisk a lo largo de tres temporadas en Netflix, reuniendo a sus actores originales en Disney+ dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) en un choque entre las fuerzas de "Daredevil" y del "Kingpin del Crimen" por el futuro de Nueva York.

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