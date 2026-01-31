Los riesgos y efectos positivos de la compra de Netflix a Warner

A inicios de diciembre de 2025, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros., un hecho que marcó el mundo del entretenimiento.

La adquisición deberá pasar por diversas aprobaciones regulatorias por parte de las autoridades antimonopolio, donde se espera un cierre formal de la operación entre finales de 2026 y mediados de 2027.

Además de todo el catálogo de películas como "Harry Potter" o las de "DC Cómics" tipo "The Batman" o "Superman", el acuerdo incluye el servicio streaming HBO Max.

De acuerdo a Ricardo Ramírez, académico de la Escuela de Periodismo de la Usach, "el principal alcance de la potencial compra sería una concentración bastante importante en el mercado del video en línea bajo demanda (VOD)".

"Si se llega a concretar, esta unión implicaría la suma de más de 400 millones de suscriptores globales, aparte de una enorme biblioteca de contenidos", sostuvo Ramírez.

Para el especialista en televisión, algunos analistas han estimado que esta combinación podría implicar el control de entre el 30 y 40 % del mercado de streaming en Estados Unidos.

"Esto, en términos antimonopolio, es una concentración muy alta. No podría, eso sí, necesariamente ser catalogado como un monopolio, pues continúa existiendo la competencia por parte de otras compañías y plataformas de streaming, como Disney+ y Prime Video", apuntó.

En tanto,Leonardo Cabezas, académico del Departamento de Bachillerato en Ciencias y Humanidades de la Usach, afirmó que "los riesgos para la competencia son que Netflix puede elevar los precios de las suscripciones y tener mayor poder para negociar con distribuidores e intérpretes. También, puede afectar negativamente tener menor diversidad de productores independientes, a quienes se les hará más difícil negociar con una superpotencia del streaming", dijo.

En esa línea, Ramírez asegura "que muchos creadores, estudios y productoras más pequeñas podrían perder ofertas competitivas para vender sus proyectos. De la misma manera, cines y organizaciones de distribuidores han advertido que esta unión podría llevar a menos estrenos en cine y una distribución más enfocada en streaming".

Entre los efectos positivos, Cabezas comentó que "para consumidores podría ser tener catálogo de obras, centralizado en una sola plataforma. Que iría a aliviar la creciente molestia y desidia de las múltiples suscripciones que existen en la actualidad".