Margot Robbie y Jacob Elordi llevan su "Cumbres Borrascosas" al streaming

La reimaginación cinematográfica de "Cumbres Borrascosas" que protagonizaron Margot Robbie y Jacob Elordi finalmente aterrizará en el streaming, luego de un paso por los cines que dividió a la crítica y a las audiencias.

Esta adaptación de la novela homónima de Emily Brontë se estrenará el próximo viernes 1 de mayo, a las 21:00 horas, en HBO Max. Al día siguiente, sábado 2 de mayo, se emitirá por HBO a las 21:00 horas.

Como gran novedad, la película estará disponible en el streaming junto a una versión en lenguaje de señas, interpretada por los actores Leila Hanaumi y Giovanni Maucere y dirigida por Justin Jackerson, siendo el primer título romántico disponible para streaming en Lenguaje de Señas Americano (ASL) en HBO Max con dos intérpretes.

Presentándose como una reinterpretación audaz y original de la clásica obra, la película dirigida por Emerald Fennell presenta la tormentosa relación de "Cathy" e "Heathcliff", cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en un relato marcado por el deseo, el amor y la locura.