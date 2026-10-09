"Marvel Zombies" continuará la sanguinaria saga animada hasta 2029
Todo comenzará en 2027 con una especial centrada en el "Soldado de Invierno".
Cada especial tendrá dos episodios.
Todo comenzará en 2027 con una especial centrada en el "Soldado de Invierno".
Cada especial tendrá dos episodios.
La serie animada "Marvel Zombies" continuará expandiendo su sanguinario legado con tres nuevos especiales anuales en Disney+.
El universo alternativo que nos presentó una plaga zombi en un mundo de superhéroes llegó hasta la New York Comic Con para anunciar sus próximos proyectos a estrenarse en el streaming de Disney.
Todo comienza con "Bucky Barnes" en "Marvel Zombies: The Winter Soldier" que llegará en Halloween de 2027.
En 2028 llegará "Marvel Zombies: The Fist of Khoshu", centrado en el Dios de la Luna que se une a un avatar humano para que actúe como su puño de la venganza, "Moon Knight".
Finalmente, en 2029 se estrenará "Marvel Zombies: The Last Guardian", con el jefe de Marvel Television, Brad Winderbaum, señalando en el panel que "no voy a revelar quién es el Último Guardián, pero puedo adelantar que es sumamente emocionante".
Cada especial tendrá dos episodios y se espera que mantenga el estilo de animación de la serie original y su antecesora, "What if...?".