"Marvel Zombies" continuará la sanguinaria saga animada hasta 2029

La serie animada "Marvel Zombies" continuará expandiendo su sanguinario legado con tres nuevos especiales anuales en Disney+.

El universo alternativo que nos presentó una plaga zombi en un mundo de superhéroes llegó hasta la New York Comic Con para anunciar sus próximos proyectos a estrenarse en el streaming de Disney.

Todo comienza con "Bucky Barnes" en "Marvel Zombies: The Winter Soldier" que llegará en Halloween de 2027.

En 2028 llegará "Marvel Zombies: The Fist of Khoshu", centrado en el Dios de la Luna que se une a un avatar humano para que actúe como su puño de la venganza, "Moon Knight".

Finalmente, en 2029 se estrenará "Marvel Zombies: The Last Guardian", con el jefe de Marvel Television, Brad Winderbaum, señalando en el panel que "no voy a revelar quién es el Último Guardián, pero puedo adelantar que es sumamente emocionante".

Cada especial tendrá dos episodios y se espera que mantenga el estilo de animación de la serie original y su antecesora, "What if...?".