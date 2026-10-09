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Tópicos: Magazine | Streaming

"Marvel Zombies" continuará la sanguinaria saga animada hasta 2029

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Todo comenzará en 2027 con una especial centrada en el "Soldado de Invierno".

 Disney+

Cada especial tendrá dos episodios.

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La serie animada "Marvel Zombies" continuará expandiendo su sanguinario legado con tres nuevos especiales anuales en Disney+.

El universo alternativo que nos presentó una plaga zombi en un mundo de superhéroes llegó hasta la New York Comic Con para anunciar sus próximos proyectos a estrenarse en el streaming de Disney.

Todo comienza con "Bucky Barnes" en "Marvel Zombies: The Winter Soldier" que llegará en Halloween de 2027.

En 2028 llegará "Marvel Zombies: The Fist of Khoshu", centrado en el Dios de la Luna que se une a un avatar humano para que actúe como su puño de la venganza, "Moon Knight".

Finalmente, en 2029 se estrenará "Marvel Zombies: The Last Guardian", con el jefe de Marvel Television, Brad Winderbaum, señalando en el panel que "no voy a revelar quién es el Último Guardián, pero puedo adelantar que es sumamente emocionante".

Cada especial tendrá dos episodios y se espera que mantenga el estilo de animación de la serie original y su antecesora, "What if...?".

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