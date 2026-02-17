Miley Cyrus vuelve a Disney para celebrar los 20 años de "Hannah Montana"

La cantante Miley Cyrus regresará a Disney para el 20 aniversario de "Hannah Montana", serie que lanzó a la fama en 2006.

De acuerdo a Variety, el especial de Disney+ será grabado en directo desde el estudio y contará con entrevista a la protagonista donde repasará por momentos icónicos de la sitcom, así como imágenes inéditas y recreaciones de los sets.

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión", declaró la artista.

Bajo esta línea, la ganadora del Grammy destacó el cariño del público por la serie, señalando que "el hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo de lo que me siento muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años".

El show televisivo, que duró cuatro temporadas al aire, sigue la vida de Miley Stewart (Cyrus), una adolescente común y corriente que guarda un gran secreto: lleva una doble vida secreta como la famosa estrella pop Hannah Montana, manteniendo el anonimato con una peluca rubia.

El especial de "Hannah Montana", serie que se posiciona como el mayor éxito de Disney Channel, llegará a la plataforma de streaming el 24 de marzo.