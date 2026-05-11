Modelos de OnlyFans destrozan a Sydney Sweeney en "Euphoria" por representación tóxica

La tercera temporada de la serie "Euphoria" (HBO) volvió a encender el debate por la dirección que tomó la historia de Cassie Howard, el personaje interpretado por Sydney Sweeney.

En la nueva entrega, el personaje de la polémica intérprete atraviesa una crisis personal que la lleva a buscar independencia económica de una forma drástica.

La trama profundiza en su desesperación por mantener su estilo de vida y financiar su boda con Nate Jacobs (Jacob Elordi), mostrándola en sesiones de fotos y videos que escalan hacia fetiches extremos en plataformas web.

Así, la joven aparece realizando actos diseñados para escandalizar, incluyendo secuencias disfrazada de bebé con pañales o de perro, marcando un punto de no retorno en su arco dramático y en la percepción de su salud mental.

Críticas desde la industria real

Esta representación no tardó en generar una ola de reclamos por parte de quienes realmente trabajan en plataformas de suscripción en Estados Unidos, quienes acusan a la producción de la serie de desinformar al público y de generar un daño moral que refuerza prejuicios contra el trabajo sexual.

"Perpetúa el estereotipo de que las trabajadoras sexuales no tienen brújula moral y harían cualquier cosa por dinero", señaló la creadora Maitland Ward a Variety, calificando el papel de "extremadamente preocupante" por el uso de temáticas que, según denuncian, ni siquiera están permitidas en el sitio real debido a sus estrictas políticas de seguridad.

A las palabras de Ward se sumaron figuras como Sydney Leathers y Sophie Rain, quienes tildaron la trama de "caricaturesca". Según explicaron, Sweeney exhibe prácticas prohibidas en sitios reales, convirtiendo la historia en una "fantasía extraña" y poco realista.

Incluso Chloe Cherry, actriz del elenco -Faye Valentine en la historia- con pasado en la industria para adultos, cuestionó el enfoque por distorsionar la verdadera labor del rubro.

Pese al masivo rechazo, el creador de la ficción, Sam Levinson, defendió su cuestionado guion asegurando que su intención era mostrar el "lado absurdo y vacío" de la fama en la era digital.