"My Hero Academia" liberó el tráiler del verdadero final del anime

La adaptación al anime "My Hero Academia" concluyó en diciembre de 2025 luego de ocho temporadas que nos presentaron el viaje de "Deku" para convertirse en un héroe y su enfrentamiento definitivo contra "All For One" y "Shigaraki" que decidió el futuro de la humanidad.

Pese a que la historia concluyó, la adaptación del manga de Kōhei Horikoshi producida por Bones aún no ha revelado su verdadero final.

El próximo 2 de mayo se estrenará en el streaming Crunchyroll el episodio extra del anime, el capítulo 170+1 titulado "More" (Más), el cual nos mostrará el desenlace real de la historia, ocho años después de que nuestros héroes se graduaran de la Academia U.A.

De esta manera, se completa la adaptación de la obra de Horikoshi, quien entregó un episodio adicional en el manga tras el final de la serialización, el número 431, y que ahora llegará a la animación con la verdadera despedida.

WWW

La historia que comenzó en un lejano 7 de agosto de 2014 nos presentó a un protagonista que sueña con ser un héroe, pero se enfrenta a la dura realidad: él no tiene poderes. Su vida cambia al conocer al símbolo de la paz, "All Might", tras lo cual logra ingresar a la Academia U.A., una prestigiosa escuela donde los jóvenes se entrenan para ser héroes.

Pero esta nunca fue la historia de "Deku", fue la historia de todos. Los vimos crecer, madurar, enfrentar tragedias y celebrar victorias, para ser el futuro del heroísmo. Con una gran sonrisa. ¡PLUS ULTRA!

Tras el final del manga, la historia sigue con mucha vida en otros medios. Junto con el anime, la franquicia suma cuatro películas y una serie spin-off/precuela actualmente en emisión titulada "My Hero Academia: Vigilantes".

Al mismo tiempo, se confirmó que Netflix será la casa de la película live-action de "My Hero Academia", la cual es dirigida por Shinsuke Sato, cineasta japonés que debuta en occidente y que posee gran experiencia a la hora de adaptar mangas a la imagen real, y escrita por Joby Harold (Obi-Wan Kenobi, Army of the Dead).