Netflix anuncia documental sobre el auge y la caída de Russell Brand

Netflix lanza un documental sobre el actor británico Russell Brand, en el que recorre su trayectoria desde los inicios de su carrera en la comedia hasta el juicio en el que fue condenado recientemente a 10 años de prisión por varios delitos sexuales.

Titulado "Russell Brand: Open Secret", el documental está dirigido por Olivia Isaacs y cuenta con testimonios y material de archivo, que ofrece una visión de la vida de Brand y de la investigación que posibilitó que los delitos que había cometido salieran a la luz gracias al trabajo de los diarios The Times y The Sunday Times.

Un aspecto fundamental del documental es que evidencia cómo muchas personas en la industria televisiva eran conscientes de su comportamiento, pero aún así consiguió eludir la Justicia durante años.

El actor fue condenado el pasado lunes, 9 de noviembre, a diez años y seis meses de prisión por su agresión a cuatro mujeres, y se prevé que cumpla cerca de siete años de dicha condena antes de obtener la libertad condicional.

El juez destacó que el actor actuó con una 'arrogancia pasmosa' y que su entorno, a menudo, 'consentía' su comportamiento.

"Russell Brand: Open Secret" se estrenará en Netflix este viernes 13 de noviembre.