Netflix anuncia nueva serie live-action de "Scooby-Doo"

Netflix ha confirmado oficialmente la producción de una serie live-action de "Scooby-Doo" con ocho episodios, según reportó Variety.

La serie explorará los orígenes de Mystery Inc., mostrando cómo Shaggy, Daphne, Velma y Fred se unieron a Scooby-Doo. Según la sinopsis, durante su último verano en un campamento, los amigos investigarán un misterio sobrenatural vinculado a un cachorro que podría ser testigo de un asesinato.

El proyecto está liderado por los guionistas Josh Appelbaum y Scott Rosenberg ("Cowboy Bebop"), quienes también actuarán como showrunners. Junto a Berlanti Productions ("Riverdale") y Warner Bros. Television, buscarán modernizar la clásica fórmula de la franquicia.

Peter Friedlander, vicepresidente de Netflix, destacó a Variety el legado de "Scooby-Doo": "Es una franquicia con temas universales de amistad que ha trascendido generaciones". Greg Berlanti, productor ejecutivo, añadió que el equipo honrará el espíritu de los creadores originales, Bill Hanna y Joe Barbera.

No es la primera incursión en acción real de la franquicia. Las películas de 2002 y 2004, protagonizadas por Freddie Prinze Jr. y Sarah Michelle Gellar, fueron éxitos taquilleros. Sin embargo, esta será la primera serie televisiva en el formato, marcando un nuevo hito para los personajes de Hanna y Barbera.

La plataforma avanza así en su apuesta por adaptaciones en acción real de franquicias animadas, sumándose a títulos como "One Piece" y "Avatar: The Last Airbender".