La plataforma Netflix decidió cancelar la serie cómica "The Hawk", protagonizada por Will Ferrell, tras sólo una temporada emitida.

Según detalla Deadline, la decisión de la plataforma sigue el criterio de desempeño en audiencia versus el costo de la producción. Si bien "The Hawk" logró meterse en el top 10 de Netflix durante tres semanas, su alto valor no permitió su renovación.

De acuerdo al citado medio el alto salario de Will Ferrell, que además de protagonizarlo era guionista y productor ejecutivo, llevó a su cancelación. El actor obtenía una cifra de siete dígitos por cada episodio, lo que convirtió a "The Hawk" en la comedia más cara del catálogo de Netflix.

La obra tampoco obtuvo la aprobación de la crítica y sólo alcanzó un 33% de aprobación en la plataforma Rotten Tomatoes.