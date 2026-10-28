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Netflix presenta el trailer de la nueva versión de "Orgullo y prejuicio"
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
La serie será protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden.
La serie será protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden.
"Orgullo y prejuicio", la clásica historia de la novelista Jane Austen, llegará a Netflix como una nueva serie que ya cuenta con su primer trailer.
La producción tendrá como protagonistas a Emma Corrin como "Elizabeth Bennet" y a Jack Lowden como "Mr Darcy" en esta clásica historia que fue publicada originalmente en 1813 y que tuvo una conocida adaptación en el cine en 2005.
El elenco también estará integrado por Olivia Colman, Rufus Sewell y Freya Mavor, entre otros.
El estreno de los seis episodios de "Orgullo y prejuicio" en Netflix está fijado para el próximo 3 de diciembre.