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Tópicos: Magazine | Streaming

Netflix presenta el trailer de la nueva versión de "Orgullo y prejuicio"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie será protagonizada por Emma Corrin y Jack Lowden.

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"Orgullo y prejuicio", la clásica historia de la novelista Jane Austen, llegará a Netflix como una nueva serie que ya cuenta con su primer trailer.

La producción tendrá como protagonistas a Emma Corrin como "Elizabeth Bennet" y a Jack Lowden como "Mr Darcy" en esta clásica historia que fue publicada originalmente en 1813 y que tuvo una conocida adaptación en el cine en 2005.

El elenco también estará integrado por Olivia Colman, Rufus Sewell y Freya Mavor, entre otros.

El estreno de los seis episodios de "Orgullo y prejuicio" en Netflix está fijado para el próximo 3 de diciembre.

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