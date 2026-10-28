Netflix presenta el trailer de la nueva versión de "Orgullo y prejuicio"

"Orgullo y prejuicio", la clásica historia de la novelista Jane Austen, llegará a Netflix como una nueva serie que ya cuenta con su primer trailer.

La producción tendrá como protagonistas a Emma Corrin como "Elizabeth Bennet" y a Jack Lowden como "Mr Darcy" en esta clásica historia que fue publicada originalmente en 1813 y que tuvo una conocida adaptación en el cine en 2005.

El elenco también estará integrado por Olivia Colman, Rufus Sewell y Freya Mavor, entre otros.

El estreno de los seis episodios de "Orgullo y prejuicio" en Netflix está fijado para el próximo 3 de diciembre.