Netflix puso fecha al gran final de "Heartstopper"

La serie "Heartstopper" se despedirá a lo grande con su capítulo final, cerrando la historia de la pareja adolescente "Nick" y "Charlie" con una película que llegará el próximo 17 de julio a Netflix.

"Heartstopper Forever" es el título de este largometraje, que servirá de desenlace para la exitosa adaptación de las novelas gráficas de Alice Oseman luego de tres temporadas en el gigante del streaming.

La propia Oseman escribió esta película protagonizada por Kit Connor ("Nick") y Joe Locke (Charlie), quienes, por primera vez, tendrán crédito como productores ejecutivos.

Su creadora adelantó que "la película será una exploración del tiempo, la memoria, el amor, el dolor, el cambio de las estaciones, los finales y los comienzos, y el elemento central de 'Heartstopper': la magia cotidiana de nuestras vidas".

Tras la tercera temporada, "Nick" y "Charlie" son inseparables. Sin embargo, con "Nick" preparándose para irse a la universidad y "Charlie" ganando independencia en el instituto, la realidad de una relación a distancia empieza a pesarles. Las dudas se apoderan de ellos y su relación se enfrenta al mayor desafío hasta la fecha.

Mientras tanto, sus amigos también están atravesando los altibajos del amor y la amistad, enfrentándose a los retos agridulces de crecer y seguir adelante.

La serie, que cuenta con tres temporadas, fue bien recibida por el público y la crítica desde su estreno en 2022 y ha sido elogiada principalmente por el tratamiento y la representación de temas y personajes LGBT.