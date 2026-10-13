No controlamos el futuro en el nuevo tráiler de "Blade Runner 2099"

Prime Video presentó el nuevo tráiler de su serie "Blade Runner 2099", llevándonos de vuelta al mundo neo-noir presentado en la película original que dirigió Ridley Scott en 1982.

El universo que nació de la obra de Philip K. Dick, "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?", regresa con Michelle Yeoh y Hunter Schafer como sus grandes protagonistas, en una miniserie que nos muestra un futuro que la humanidad ya no controla. Ahora son los replicantes quienes dominan la ciudad de Los Ángeles.

Cincuenta años después de los eventos de "Blade Runner 2049", la secuela de 2017 que dirigió Denis Villeneuve y que trajo de regreso a Harrison Ford como "Deckard", la trama se centra en "Cora" (Schafer), una humana fugitiva que asume la identidad de un "blade runner".

Obligada a aliarse con "Olwen" (Yeoh), un replicante a tan solo unos días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad capaz de colapsar su frágil ciudad.

Los ocho episodios de "Blade Runner 2099" se estrenarán el próximo 25 de noviembre en el streaming Prime Video, teniendo a Silka Luisa (Shining Girls) encabezando el proyecto como showrunner y Scott -director de la película original- como productor ejecutivo.