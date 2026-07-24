Michelle Yeoh y Hunter Schafer encabezan la serie "Blade Runner 2099": Tráiler y fecha de estreno

La humanidad ya no controla el futuro en el primer tráiler de "Blade Runner 2099", la serie ambientada en el mismo universo presentado en la película original que dirigió Ridley Scott en 1982.

Regresándonos al influyente mundo neo-noir inspirado la obra de Philip K. Dick, "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?", la serie limitada está protagonizada Michelle Yeoh y Hunter Schafer, presentando un radical giro en su historia: los replicantes ahora dominan la ciudad de Los Ángeles, tras ganar la guerra conta los humanos.

Cincuenta años después de los eventos de "Blade Runner 2049", la secuela de 2017 que dirigió Denis Villeneuve y que trajo de regreso a Harrison Ford como "Deckard", la trama se centra en "Cora" (Schafer), una humana fugitiva que asume la identidad de un "blade runner".

Obligada a aliarse con "Olwen" (Yeoh), un replicante a tan solo unos días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad capaz de colapsar su frágil ciudad.

Los ocho episodios de "Blade Runner 2099" se estrenarán el próximo 25 de noviembre en el streaming Prime Video, teniendo a Silka Luisa (Shining Girls) encabezando el proyecto como showrunner y Scott -director de la película original- como productor ejecutivo.