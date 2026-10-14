El juicio final llega en el tráiler de la última temporada de "Yellowjackets"

El juicio final está por comenzar en la cuarta y última temporada de "Yellowjackets", la celebrada serie que nos narró la historia de las sobrevivientes del accidente aéreo en las profundidades de la remota naturaleza canadiense.

Ahora, finalmente están de vuelta en casa, pero deberán enfrentar las consecuencias de haber logrado salir con vida, conectando el presente con el futuro en un tráiler que es acompañado por el emblemático tema "Ironic" de Alanis Morrisette.

La cuarta temporada estará protagonizada Melanie Lynskey, Christina Ricci, Tawny Cypress, Sophie Nélisse, Jasmin Savoy Brown, Sophie Thatcher, Samantha Hanratty, Courtney Eaton, Liv Hewson, Warren Kole, Kevin Alves, Sarah Desjardins, Nia Sondaya, Jenna Burgess e Hilary Swank.

Creada por Ashley Lyle y Bart Nickerson, estrenará su temporada final el próximo 20 de noviembre en la plataforma de streaming Paramount+.