"Off Campus": El fenómeno adolescente que cautiva en el streaming y ya confirmó su temporada 2

A tres semanas de su llegada a Prime Video, la serie "Off Campus" se ha posicionado rápidamente como un fenómeno adolescente indiscutido, tomando por asalto la conversación en redes sociales y arrasando en las cifras del streaming.

Estrenada el pasado 13 de mayo, la producción es la adaptación directa de "The Deal" ("El acuerdo"), la primera novela de la exitosa saga universitaria escrita por Elle Kennedy.

Su salto a la pantalla ha sido un éxito rotundo, alcanzando 36 millones de espectadores en sus primeros 12 días y consolidándose como el tercer mejor estreno de una primera temporada en la historia de la plataforma de Amazon.

Entre clichés y madurez

La primera temporada, centrada en "Hannah Wells" (Ella Bright) y "Garrett Graham" (Belmont Cameli), no escapa de los tópicos adolescentes clásicos, utilizando el siempre confiable cliché de las tutorías académicas, el deporte -hockey en este caso-, la música y el "noviazgo falso" para encender la chispa entre sus protagonistas.

Sin embargo, pese a su premisa predecible, la serie brilla en la forma en que aborda temáticas delicadas, como el complejo pasado de la protagonista que no se utiliza para victimizarla, sino que se integra inteligentemente como una pieza clave para entender su fortaleza.

Por su parte, los dolorosos conflictos familiares en la historia de "Garrett" funcionan como un espejo que le permite reaccionar ante sus propios errores. Las actitudes de ambos están tan bien justificadas por sus historias personales que logran generar empatía inmediata, dejando incluso una impecable postura contra las actitudes machistas.

Secundarios que rompen el molde

La madurez emocional también se traslada a los conflictos secundarios, alejándose del drama innecesario.

Un claro ejemplo es "John Logan" (Antonio Cipriano), quien esquiva el boicot tóxico -al más puro estilo de "Jeremiah" en la serie "The Summer I Turned Pretty"- y prefiere dar un paso al costado de manera madura por la felicidad de su amigo, dinámica que se repite con las viejas conquistas del personaje principal.

Eso sí, no todo es perfecto: la trama en torno a "Justin" (Josh Heuston), el crush inicial de "Hannah", resulta ser el punto más débil de la historia, sintiéndose como una excusa descartable para juntar a los protagonistas.

Allie, Dean y la temporada 2

De forma paralela, la serie supo darle espacio a una dupla que prácticamente se robó la pantalla: "Allie Hayes" (Mika Abdalla) y "Dean Di Laurentis" (Stephen Kalyn).

La química entre ambos quedó coronada con la viralizada escena de la fiesta donde bailan "On the Floor", con la joven luciendo el icónico vestido verde de Versace que Jennifer Lopez utilizó en los Grammy del 2000.

El impacto fue tal que la propia JLo se reunió con Abdalla para recrear el baile en Instagram, desatando la locura total de los fans.

Este furor pavimentó el camino para la confirmada segunda temporada -cuyo rodaje arranca el 1 de junio en Canadá-, donde "Dean" y "Allie" tomarán la posta como los nuevos protagonistas.

Para lograrlo, la producción alterará el orden literario original, priorizando la historia del tercer libro ("The Score") antes de adaptar "The Mistake" (enfocado en "Logan").

Sin embargo, los creadores aclararon que este salto no será un "efecto Bridgerton": "Hannah,Garrett" y el resto de los rostros conocidos no desaparecerán, manteniendo intacta la dinámica y unidad de este querido grupo en los futuros episodios.