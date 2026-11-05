"Off Campus": la temporada de Allie y Dean ya tiene fecha de estreno
La temporada 2 del fenómeno de Prime Video llegará antes de lo esperado.
La temporada 2 del fenómeno de Prime Video llegará antes de lo esperado.
Prime Video anunció la fecha de estreno de la segunda temporada de "Off Campus", la serie basada en la exitosa saga de libros de la escritora Elle Kennedy y que se convirtió en uno de los fenómenos recientes de la plataforma.
La nueva entrega estará disponible desde el 28 de abril de 2027 en más de 240 países y territorios, continuando la historia del drama universitario que sigue a un equipo de hockey sobre hielo y las relaciones amorosas de sus integrantes.
El anuncio llega luego del buen desempeño de la primera temporada, que consiguió 36 millones de espectadores en sus primeros 12 días y se convirtió en el tercer estreno de serie más visto en la historia de la plataforma, además de alcanzar el récord de temporada debut más vista entre mujeres de 18 a 34 años.
En esta oportunidad, la trama estará centrada en el romance entre Allie Hayes (Mika Abdalla) y Dean Di Laurentis (Stephen Kalyn), quienes deberán enfrentar los desafíos del amor, el desamor y el paso hacia la adultez, mientras se desarrollan sus vínculos y amistades.
El elenco principal también contará con Ella Bright, Belmont Cameli, Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks e India Fowler, mientras que Julia Sarah-Stone, Khobe Clarke, Miles Gutierrez-Riley y Philippa Soo tendrán participaciones recurrentes, además de Charlie Evans y Shay Rudolph como estrellas invitadas.