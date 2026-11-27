El Paris Parade 2026 podrá disfrutarse desde la casa gracias a una transmisión en vivo por Disney+, una alternativa para quienes quieran seguir el tradicional desfile navideño sin asistir presencialmente al recorrido por Santiago.

Según informó la organización, los suscriptores de la plataforma en Chile podrán ver el espectáculo a través del streaming desde las 11:00 horas de este domingo 29 de noviembre.

De esta manera, quienes prefieran evitar las altas temperaturas y las aglomeraciones podrán seguir desde sus hogares la celebración, que recorrerá parte de la capital con sus tradicionales globos gigantes y personajes navideños.

¿Cómo será el Paris Parade 2026?

La 15ª edición del Paris Parade se realizará este domingo 29 de noviembre bajo el lema "Imagina un mundo mejor". El desfile comenzará a las 11:00 horas en avenida Providencia, a la altura de avenida Salvador, y finalizará frente al Palacio de La Moneda, en un recorrido de tres kilómetros.

El espectáculo contará con 13 globos gigantes, más de 700 artistas, 36 elementos escénicos, cuatro bandas en vivo y el tradicional trineo del Viejito Pascuero. Entre los personajes estarán Iron-Man, Stitch, Winnie the Pooh, Mike Wazowski, Simba, Olaf, Rayo McQueen, Spider-Man y Buzz Lightyear.

Para quienes asistan, la organización recomienda llegar con anticipación, utilizar transporte público y llevar agua, bloqueador solar, sombrero o gorro, lentes de sol y ropa fresca. A lo largo del recorrido habrá seis puntos de servicios con baños, hidratación, protección solar y primeros auxilios.