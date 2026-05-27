Pasado, presente y futuro chocan en la temporada 2 de "X-Men 97": Tráiler y fecha de estreno

El pasado, el presente y el futuro chocan en la segunda temporada de "X-Men '97", la celebrada secuela que continuó la historia del clásico animado de los 90, "X-Men: La Serie Animada".

Marvel Animation finalmente liberó el tráiler de los nuevos episodios, que se estrenarán el próximo 1 de julio en la plataforma de streaming Disney+, teniendo a los mutantes perdidos en el tiempo tras los devastadores sucesos de la primera temporada.

Ahí es donde entra el gran villano de este ciclo, "En Sabah Nur", mejor conocido como "Apocalipsis", quien buscará destruir al equipo de "Charles Xavier" cuando son más vulnerables: en los '90.

La renacida serie animada, que continúa la historia de la clásica animación noventera, sumó a su equipo creativo a los escritores Eric y Julia Lewald, creadores de "X-Men: La Serie Animada", y al director de la serie original Larry Houston. Todos ellos ejercerán como productores ejecutivos.

En nuestra reseña en SuperGeek de Cooperativa, dimos cuenta que "X-Men '97" puede ser un viaje nostálgico, pero "también es un contundente golpe de realidad en el que se nos recuerda lo poco que hemos cambiado como sociedad desde los 90 y lo mucho que hemos retrocedido en varios aspectos. Los mutantes siempre han sido un reflejo de las minorías, de aquellos que luchan por lograr su espacio en la sociedad, y muchas verdades se dicen en potentes diálogos".

La tercera temporada ya tiene luz verde, por lo que el futuro de los mutantes está asegurado por un buen tiempo en la animación, celebrando el anuncio del segundo ciclo con un homenaje a la emblemática portada del cómic "Wolverine #1", de 1982, del historietista Frank Miller.