Prime Video anunció cuatro producciones originales para Chile

La plataforma Prime Video anunció cuatro nuevas producciones originales realizadas en Chile que llegarán próximamente a su catálogo.

En el marco de su evento regional, la compañía anunció el estreno de "Catedrales", una miniserie basada en la novela del mismo nombre de Claudia Piñeiro que cuenta la historia de una familia religiosa que enfrentará la dura verdad detrás del asesinato de una de sus hijas.

Esta serie marca los intereses del servicio de streaming por adaptar obras literarias de Latinoamérica, tal como lo hizo con la exitosa "La Casa de los Espíritus". "Catedrales" llegará al catálogo de la plataforma el próximo 16 de septiembre con sus seis episodios.

Otro de los títulos presentados fue "Rojo Corazón", una película que tiene a Octavia Bernasconi como protagonista y que sigue a una popular chica que lo pierde todo por una terrible funa en su contra, pero que buscará venganza en contra de quienes la hicieron caer.

También se anunció "La Señora", una producción que cuenta la historia de una una arrogante mujer de clase media alta que contrata a un sicario para acabar con su familia, y "Lo único que te pido", una nueva comedia romántica de Diego Rougier con Monserrat Ballarin y Fernando Godoy como protagonistas.

Estos títulos se enmarcan dentro de una masiva inversión de 2 mil millones de dólares que Prime Video realizará en Latinoamérica entre 2027 y 2030, y que también incluirá producciones originales de otros países de la región.