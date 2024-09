Protagonistas de "Monstruos" aseguran que caso Menendez hubiese sido distinto en la actualidad

¿Qué hubiese pasado si el caso de los hermanos Menendez hubiese ocurrido en la actualidad? Considerando cómo ha cambiado socialmente en las últimas tres décadas la temática sobre abusos sexuales, quizás el resultado hubiese sido muy distinto.

Así al menos lo creen dos de los protagonistas de "Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez", quienes en conversación con Cooperativa desmenuzaron detalles de la exitosa producción de Netflix.

Ari Graynor y Nathan Lane interpretan en la serie a los abogados Leslie Abramson y Dominick Dunne, que oficiaron en el caso como defensora y como querellante, respectivamente. Si bien hay matices, ambos creen que hoy el resulado del juicio hubiese ido distinto al ocurrido en 1996.

La defensa de los Menendez

"Sería absolutamente distinto", señaló tajantemente Graynor, mientras que Nathan Lane matizó y dijo que "no necesariamente" habría un resultado distinto. "Probablemente si, porque hubo abuso... ¿cuánto abuso, qué tipo y por cuánto tiempo? La verdad es que no lo sé, sólo los hermanos Menendez lo saben", indicó.

Sin embargo agregó que "todo esto no cambia el hecho de que le dispararon con escopetas a sus padres y que uno de ellos volvió al lugar para rematar a su mamá. Simpatizo con ellos si fueron abusados, pero no cambia el hecho de que mataron brutalmente a sus padres y que mintieron sobre eso", complementó el experimentado actor.

Por su parte Ari Graynor sostuvo que "este caso no plantea la pregunta si son o no culpables, si no que cuáles son los cargos que se te imputan y cuál es el castigo por eso".

"Veo a mi personaje (Leslie Abramson) como una heroína. Estaba muy adelantada a sus tiempos, entendía cosas de psicología y los traumas, y los efectos que pueden tener en las personas", relató.