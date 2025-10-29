Qué ver en streaming: "Una casa de dinamita" y la tensa amenaza del desastre nuclear

¿Qué pasaría si Estados Unidos es víctima de un ataque nuclear sin previo aviso? Esa es la pregunta que intenta responder "Una casa de dinamita", la nueva película de la directora ganadora del Oscar Kathryn Bigelow ("The hurt locker").

Con una narración dividida en tres actos, el largometraje sigue a tres estamenos encargados de reaccionar ante la llegada de un misil nuclear de origen desconocido a territorio estadounidense, el cual desatará un inminente conflicto global.

Rebecca Ferguson e Idris Elba (como el Presidente de Estados Unidos) brillan en este thriller político que logra máxima tensión a través de pantallas, números, llamadas telefónicas y conceptos sobre el protocolo nuclear de la potencia norteamericana.

Pese a que el Pentágono cuestionó algunos de sus datos (por obvias razones militares), y pese a ser una historia ficcionada, "Una casa de dinamita" se siente como una recreación de una realidad que podría desatarse con sólo presionar un botón o porque el humor de alguno de los líderes mundiales no era el correcto.