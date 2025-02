Qué ver: La influencer que finge tener cáncer en "Vinagre de Manzana"

Si bien los charlatanes no se inventaron con las redes sociales, estas plataformas han servido para amplificar los casos en los que las personas aseguran ser algo que no son.

Uno de esos casos de la vida real es retratado en "Vinagre de manzana", una nueva serie de Netflix que sigue a una influencer que construyó un imperio económico asegurando que tenía cáncer, aunque todo era una cruel mentira.

La obra tiene a Kaitlyn Dever en el papel de "Belle Gibson", una mujer con una compleja historia de vida que está obsesionada con llamar la atención y que decide fingir un grave diagnóstico médico para convertirse en una respetada influencer en redes sociales.

A través de múltiples saltos temporales y el derribo de la cuarta pared con el espectador, "Vinagre de manzana" no sólo explora la red de mentiras tejida por "Belle", si no que también la influencia de sus actos en la gente y los detalles de su estrepitosa caída.

¿Dónde ver? Netflix (desde el 6 de febrero)

6 Episodios

Paradise

¿Dónde ver? Disney+

8 episodios (4 emitidos al 5/02)

El actor Sterling K. Brown está de regreso con "Paradise", un tenso thriller político a cargo de Dan Fogelman ("This is us"), el cual sigue a un experimentado agente de seguridad llamado "Xavier" (Brown) que descubre el asesinato de la persona que tenía a su cargo: uno de los hombres más poderosos del planeta.

Detrás de la intrincada trama central -donde todos parecen culpables- se esconde un sutil pero novedoso contexto de ciencia ficción que está más cercano a la realidad.

The Pitt

¿Dónde ver? Max

13 episodios (5 emitidos al 5/02)

Uno de los tópicos más tocados en la industria de Hollywood han sido las series con temática hospitalaria. Pero "The Pitt" destaca por sobre el resto con su frenético ritmo: cada uno de sus episodios cubre una hora de un turno en el área de urgencias de un hospital con el doctor "Michael Rabinavitch" a la cabeza.

La serie presenta una adictiva narrativa que navega por decenas de casos médicos y un manojo de personajes cuyas historias personales encajan perfecto en el guión.