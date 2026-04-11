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Tópicos: Magazine | Streaming

Ralph Fiennes descartó volver como Voldemort y recomendó a connotada actriz

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor habló de la esperada serie remake de "Harry Potter" y del rol que inmortalizó en el cine.

Ralph Fiennes descartó volver como Voldemort y recomendó a connotada actriz
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El actor Ralph Fiennes habló de la esperada serie de "Harry Potter" que prepara HBO Max y descartó volver a interpretar al villano "Voldemort".

En conversación con el programa "The Claudia Winkleman Show", el actor aseguró que no encarnará nuevamente al personaje pese a que tuvo deseos de hacerlo.

"Recuerdo que me preguntaron, cuando terminamos las películas, si volvería a repetir el papel. Esto fue hace unos años y yo dije que sí, que me encantaría. Pero nada ha pasado, así que creo que ese barco ya zarpó", detalló.

La recomendación de Fiennes

El tres veces nominado al Oscar no sólo se desmarcó de la serie, si no que hizo su propia recomendación para sucederlo.

"Tilda Swinton fue mencionada en algún lado como contendora y creo que ella quedaría increíble en el personaje", indicó Fiennes.

La primera temporada de la serie estará basada en la novela "La piedra filosofal" y debutará el próximo 25 de diciembre en HBO Max.

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