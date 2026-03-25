Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.9°
Humedad33%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

Regreso a Hogwarts: serie de "Harry Potter" lanza su primer adelanto

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El reboot de la saga contará con ocho episodios y llegará para Navidad a HBO Max.

Regreso a Hogwarts: serie de
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este miércoles, HBO Max presentó el primer adelanto de la serie de "Harry Potter", un reboot de la franquicia de películas, basadas en los libros de J.K. Rowling.

En el adelanto se muestran algunos de los momentos más icónicos del inicio de la historia, como la vida de Harry antes de conocer el mundo mágico, su llegada a Hogwarts y sus primeros encuentros con personajes clave como Hagrid, Ron y Hermione, además de escenas en el castillo y el campo de quidditch.

La producción busca ser una adaptación más fiel de los libros, con una narrativa más extensa que permita profundizar en la historia y en los personajes, retomando desde el primer volumen de la saga.

El elenco estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, además de actores como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) y Nick Frost (Hagrid).

"Harry Potter y la Piedra Filosofal" llegará a la plataforma el 25 de diciembre de este año y contará con ocho episodios en su primera temporada, dando inicio a una nueva adaptación del universo mágico.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada