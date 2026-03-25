Regreso a Hogwarts: serie de "Harry Potter" lanza su primer adelanto

Este miércoles, HBO Max presentó el primer adelanto de la serie de "Harry Potter", un reboot de la franquicia de películas, basadas en los libros de J.K. Rowling.

En el adelanto se muestran algunos de los momentos más icónicos del inicio de la historia, como la vida de Harry antes de conocer el mundo mágico, su llegada a Hogwarts y sus primeros encuentros con personajes clave como Hagrid, Ron y Hermione, además de escenas en el castillo y el campo de quidditch.

La producción busca ser una adaptación más fiel de los libros, con una narrativa más extensa que permita profundizar en la historia y en los personajes, retomando desde el primer volumen de la saga.

El elenco estará encabezado por Dominic McLaughlin como Harry Potter, junto a Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley, además de actores como John Lithgow (Dumbledore), Janet McTeer (McGonagall), Paapa Essiedu (Snape) y Nick Frost (Hagrid).

"Harry Potter y la Piedra Filosofal" llegará a la plataforma el 25 de diciembre de este año y contará con ocho episodios en su primera temporada, dando inicio a una nueva adaptación del universo mágico.