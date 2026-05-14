Richard Gadd y su nueva serie "Half man": "Es necesario mostrar violencia"

Sólo le bastó contar su cruda experiencia en la aclamada "Bebé Reno" para convertirse en uno de los escritores más respetados de la industria de la televisión.

El escocés Richard Gadd regresa a la pantalla chica de la mano de "Half man", una nueva serie de HBO Max que, al igual que su producción anterior, lo tiene como guionista y protagonista.

Pero a diferencia de "Bebé Reno", Gadd encarna en esta historia al antagónico "Ruben", un hombre violento e insensible que forja una particular relación con su "hermano político" "Niall" (Jamie Bell).

"Conocemos a Ruben y Niall como dos adolescentes a los que las circunstancias juntan en su juventud, y luego los seguimos a lo largo de tres décadas. Cuando comienza la serie, se ven obligados a convivir de muchas maneras dentro de un hogar de clase trabajadora. Ruben es violento y volátil, mientras que Niall es muy sensato y cohibido. Son polos opuestos, pero de una manera extraña forman una alianza", detalla Gadd sobre su serie.

Masculinidad tóxica

Uno de los tópicos más presentes en "Half man" es la masculinidad en varios aspectos. Mientras "Ruben" representa la frustración y la impulsividad, "Niall" encarna la inseguridad y la sensibilidad.

Pese a sus claros perfiles, ambos navegan por distintas etapas. De hecho Gadd indica que "durante un período prolongado, nunca sabes realmente cuál de ellos es malo y cuál es bueno".

"Me da la sensación de que el debate sobre los hombres ha alcanzado un tono bastante alto y, al mismo tiempo, se ha simplificado un poco. La 'masculinidad tóxica' es una frase que escuchamos mucho, y aunque se corre el riesgo de sentirla demasiado usada, también se discute tan ampliamente por una razón", complementó el actor.

En ese sentido indicó que "para explorar el tema de la represión y la violencia masculina necesitas mostrar violencia, o al menos los extremos de la misma, para que podamos entender el contexto y las profundidades a las que puede llevar la represión".

A la fecha, "Half man" cuenta con tres episodios estrenados y se puede ver en HBO Max.