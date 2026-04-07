Estrenan primer trailer de "Half Man", la nueva serie del creador de "Bebé Reno"

El actor y escritor Richard Gadd, conocido por ser el creador de la aclamada "Bebé Reno", está de vuelta con su nueva serie.

Se trata de "Half Man", una serie que explora la masculinidad tóxica a través de la relación de dos hombres que, por la historia de sus madres, crecen juntos como si fueran hermanos.

La plataforma HBO Max ya estrenó el primer trailer de la serie y confirmó que "Half Man" llegará a su catálogo el próximo 23 de abril.