"Rick y Morty" vuelve aún más demencial en el tráiler de su temporada 9

La serie animada "Rick y Morty" volverá aún más demencial con su novena temporada, cuyo nuevo tráiler promete gritos, caos y hasta muebles violentos en el hogar de la familia "Smith", cuyo piso se convierte en lava "por defensa o diversión".

Prometiendo "nada de basura de IA" y solamente "basura orgánica de primera, hecha por humanos reales con características humanas reales, como vellos en la espalda y quistes", la nueva temporada se estrenará el lunes 25 de mayo en el streaming HBO Max.

Ian Cardoni y Harry Belden están de regreso en las voces de "Rick" y "Morty", respectivamente, mientras que Sarah Chalke ("Beth"), Chris Parnell ("Jerry") y Spencer Grammer ("Summer") siguen fijos en el elenco desde su debut en 2013.

"Temporada nueve, baby. Solo queda un número indefinido", dice "Rick" en el tráiler, aunque lo cierto es que la serie de Adult Swim ya fue renovada hasta su temporada 12.

Justin Roiland, cocreador de la exitosa serie animada junto a Dan Harmon ("Community"), era la voz de "Rick" y de "Morty" desde su primera temporada, pero actualmente se encuentra completamente alejado de la producción tras ser despedido luego de salir a la luz acusaciones de abuso doméstico.

Aunque esos cargos fueron desestimados, también se revelaron denuncias de varios compañeros de trabajo -y también de algunos fans- contra Roiland por comportamiento sexualmente inapropiado y racista. Todo ello llevó a que "Rick y Morty" siguiera adelante sin su cocreador, siendo reemplazado por Cardoni y Belden como los personajes titulares desde la temporada siete.

En paralelo, sigue en desarrollo una serie spin-off protagonizada por el Presidente "Andre Curtis", quien tiene la voz de Keith David, la cual se titulará "President Curtis" y tendrá al personaje enfrentando todas las crisis que "Rick Sánchez" considera indignas de él.