Serie de "La casa de los espíritus" confirma su estreno para abril de 2026

La plataforma Prime Video presentó nuevas imágenes de la serie de "La casa de los espíritus" y confirmó su fecha de estreno para el primer semestre del año.

La obra será protagonizada por Alfonso Herrera ("Rebel Moon") como "Esteban Trueba", con Nicole Wallace ("Culpa Nuestra") y Dolores Fonzi ("Belén") interpretando a "Clara del Valle" en distintas etapas de su vida.

Además tendrá a Isabel Allende, la escritora de la novela que inspira a la serie, como productora ejecutiva. En tanto los showrunners son Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.

El elenco de "La casa de los espíritus" lo completan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Sara Becker, Pablo Macaya, Nicolás Contreras y la misma Fernanda Urrejola, entre otros.

El estreno de esta serie está fijado para el próximo 29 de abril en Prime Video.