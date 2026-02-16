Serie de "La casa de los espíritus" confirma su estreno para abril de 2026
La obra cuenta con Isabel Allende (autora de la novela) como productora ejecutiva.
La obra cuenta con Isabel Allende (autora de la novela) como productora ejecutiva.
La plataforma Prime Video presentó nuevas imágenes de la serie de "La casa de los espíritus" y confirmó su fecha de estreno para el primer semestre del año.
La obra será protagonizada por Alfonso Herrera ("Rebel Moon") como "Esteban Trueba", con Nicole Wallace ("Culpa Nuestra") y Dolores Fonzi ("Belén") interpretando a "Clara del Valle" en distintas etapas de su vida.
Además tendrá a Isabel Allende, la escritora de la novela que inspira a la serie, como productora ejecutiva. En tanto los showrunners son Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood.
El elenco de "La casa de los espíritus" lo completan Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Sara Becker, Pablo Macaya, Nicolás Contreras y la misma Fernanda Urrejola, entre otros.
El estreno de esta serie está fijado para el próximo 29 de abril en Prime Video.