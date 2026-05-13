"Son Como Niños" está de vuelta: Netflix y Adam Sandler preparan tercera película
La cinta contaría con el regreso del inmaduro grupo de amigos.
La cinta contaría con el regreso del inmaduro grupo de amigos.
La franquicia de "Son Como Niños", popular comedia de Adam Sander, volverá a la pantalla de la mano de Netflix.
De acuerdo a Variety, el gigante de streaming aprobó una tercera entrega de la saga tras el éxito de títulos como "Misterio a Bordo" y "Happy Gilmore 2", cintas que también estuvieron encabezadas por el reconocido actor.
Pese a que se desconocen grandes detalles del filme, sí se confirmó que Sandler y Tim Herlihy estarán a cargo del guion de la historia.
Así, se espera que esta secuela reúna al caótico e inmaduro grupo de amigos del mencionado artista, que incluye a Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider.
Además, se espera que la película -cuyo estreno estaría programado para 2027- cuente con un homenaje al fallecido actor Cameron Boyce, que interpretó al hijo del protagonista en las dos primeras partes.
Estrenada en 2010, "Son Como Niños" recaudó un total de $271 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la producción más exitosa de Sandler detrás de la franquicia animada "Hotel Transylvania".