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Tópicos: Magazine | Streaming

"Son Como Niños" está de vuelta: Netflix y Adam Sandler preparan tercera película

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cinta contaría con el regreso del inmaduro grupo de amigos.

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La franquicia de "Son Como Niños", popular comedia de Adam Sander, volverá a la pantalla de la mano de Netflix. 

De acuerdo a Variety, el gigante de streaming aprobó una tercera entrega de la saga tras el éxito de títulos como "Misterio a Bordo" y "Happy Gilmore 2", cintas que también estuvieron encabezadas por el reconocido actor. 

Pese a que se desconocen grandes detalles del filme, sí se confirmó que Sandler y Tim Herlihy estarán a cargo del guion de la historia.

Así, se espera que esta secuela reúna al caótico e inmaduro grupo de amigos del mencionado artista, que incluye a Kevin James, Chris Rock, David Spade y Rob Schneider. 

Además, se espera que la película -cuyo estreno estaría programado para 2027- cuente con un homenaje al fallecido actor Cameron Boyce, que interpretó al hijo del protagonista en las dos primeras partes. 

Estrenada en 2010, "Son Como Niños" recaudó un total de $271 millones en la taquilla mundial, convirtiéndose en la producción más exitosa de Sandler detrás de la franquicia animada "Hotel Transylvania".

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