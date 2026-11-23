"Spider-Man: Un Nuevo Día", la más reciente película de la saga, ya está lista para llegar al streaming.

La cinta, protagonizada por Tom Holland, estará disponible en HBO Max a partir del 27 de noviembre.

En esta nueva aventura, Peter Parker combate el crimen a tiempo completo en un mundo que ya no lo recuerda, mientras sus antiguos amigos continúan con sus vidas, aunque una transformación comienza a manifestarse en él y podría estar fuera de su control.

En su paso por los cines, "Spider-Man: Un Nuevo Día" recaudó 936,773 millones de dólares en la taquilla estadounidense, superando a "Star Wars: El despertar de la Fuerza", que había mantenido el récord por más de una década.

Además, se convirtió en la película que más rápido superó los 700 millones de dólares en Estados Unidos y en la segunda que alcanzó más rápidamente los mil millones de dólares a nivel mundial.