Stabler se quedó sin serie: Cancelan "La Ley y el Orden: Crimen Organizado"

El querido detective "Elliot Stabler" se quedó sin serie tras la cancelación de "La Ley y el Orden: Crimen Organizado" ("Law & Order: Organized Crime"), que no fue renovada tras el final de su quinta temporada.

Christopher Meloni protagonizó este spin-off de "La ley y el orden: unidad de víctimas especiales", retomando a su popular personaje en su regreso a la acción en Nueva York tras el asesinato de su esposa, uniéndose al equipo de la Oficina de Control del Crimen Organizado para ayudar a desmantelar las organizaciones delictuales más despiadadas y violentas de la ciudad, además de dar con el paradero de los culpables del crimen de su mujer.

Emitiéndose entre 2021 y 2025, la serie creada por Dick Wolf junto a Ilene Chaiken and Matt Olmstead luchó por ganarse a la audiencia y sufrió constantes cambios en su equipo creativo, incluyendo la salida de varios showrunners.

"Stabler" seguía apareciendo en "Unidad de Víctimas Especiales" como personaje invitado, reuniéndose en varias ocasiones con su legendaria excompañera, "Olivia Benson" (Mariska Hargitay), quien también apareció en "Crimen Organizado" como invitada.

Con esta cancelación, las únicas series de la franquicia que siguen existiendo son "La Ley y el Orden", que ya va en su temporada 25, y "Unidad de Víctimas Especiales", que actualmente emite su temporada 27 y ya fue renovada para la temporada 28.