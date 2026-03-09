Steve Carell vuelve a la comedia con "Rooster": "La risa es subjetiva"

Este domingo debutó en HBO Max "Rooster", la nueva comedia de uno de los creadores de "Ted Lasso" y el actor Steve Carell ("The Office").

En la ficción Carell interpreta a "Greg Russo", un escritor de una saga de novelas que es invitado a dar una charla a una universidad, en la cual su hija (Charly Clive) trabaja como profesora.

Con una grave infidelidad como detonante, "Rooster" va navegando por una historia que expone sentimientos humanos como la soledad o la autoconfianza a través de una relación padre e hija que surgió casi de forma natural.

"No siento que hayamos tenido que trabajar en la química entre Charly y yo. Creo que era algo inherente que estaba ahí desde el principio", señaló a Cooperativa Steve Carell sobre su trabajo con Charly Clive.

La serie, que ha recibido elogios de la crítica, asoma como uno de los mejores títulos televisivos de comedia de Steve Carell desde su salida de "The Office" en 2011. Para el actor -que ha tenido obras notables en otros géneros como "The Patient,The Morning Show" o la película "The Big Short"- "la risa es subjetiva".

"Siempre trato de no decir que algo no es divertido porque solo a mi me parezca que no sea divertido, pero tal vez alguien en algún lugar sí lo piense. En general, las cosas que me parecen divertidas son las que suenan verdaderas, cosas que se sienten como comportamiento humano", precisó.

"Rooster" es una serie creada por Bill Lawrence y Matt Tarses. Estrenos cada domingo por HBO Max.