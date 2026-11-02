"Super Mario Galaxy" finalmente llega al streaming

"Super Mario Galaxy", una de las películas más taquilleras del 2026, finalmente aterrizará en una plataforma de streaming en Latinoamérica.

HBO Max confirmó que la nueva aventura animada de "Mario" y "Luigi" se estrenará en su catálogo el próximo 20 de noviembre, siendo uno de los estrenos más importantes del servicio en el penúltimo mes del año.

En esta oportunidad, los hermanos fontaneros continúan resolviendo problemas cotidianos en el Reino Champiñón, conociendo a un nuevo amigo, "Yoshi", e intentando reformar a un "Bowser" miniaturizado.

Sin embargo, en plena fiesta de cumpleaños de "Peach", una llamada de auxilio lleva al grupo a viajar por toda la galaxia, conociendo nuevos mundos, amenazas inesperadas y personajes icónicos como "Rosalina" y "Bowser Jr.".

Dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic, bajo la producción de Chris Meledandri de Illumination y Shigeru Miyamoto de Nintendo, fue la primera película del 2026 en superar la barrera de recaudación de los 1.000 millones de dólares.