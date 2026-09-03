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Tópicos: Magazine | Streaming

"Supergirl" de Milly Alcock confirma llegada al streaming: ¿Cuándo y dónde se puede ver?

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La película se estrenó en cines en junio pasado.
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La película "Supergirl", que reciéntemente protagonizó Milly Alcock en el cine, confirmo la fecha de su llegada al streaming.

Estrenada en junio pasado la cinta de DC Studios marcó una nueva etapa para el personaje y para esta saga ligada a "Superman" con la participación de la exactriz de "House of the Dragon".

El elenco también incluye a Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

Pese a la expectativa, la película no tuvo un buen desempeño en la taquilla y solamente recaudó poco más de 126 millones de dólares en todo el mundo. Su presupuesto fue de 170 millones aproximadamente.

"Supergirl" se estrenará en la plataforma HBO Max el 10 de septiembre.

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