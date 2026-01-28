Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago33.7°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Streaming

"Ted Lasso" confirma estreno de su cuarta temporada para mediados de 2026

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Además la serie presentó las primeras imágenes de sus nuevos capítulos.
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La plataforma Apple TV presentó las primeras imágenes de la esperada cuarta temporada de la serie "Ted Lasso".

La producción protagonizada por Jason Sudeikis regresará luego de tres años de ausencia con nuevos episodios, los cuales debutarán a mediados de 2026.

En este nuevo ciclo, el entrenador "Ted Lasso" (Sudeikis) se encargará de entrenar a un equipo de fútbol femenino. "A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a tomar riesgos sin pensarlo tanto, asumiendo riesgos que nunca imaginaron", promete la sinopsis.

"Ted Lasso" es una de las series más exitosas del catálogo de Apple TV y ha recibido 8 premios Emmy y 2 Globos de Oro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada