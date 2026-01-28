"Ted Lasso" confirma estreno de su cuarta temporada para mediados de 2026

La plataforma Apple TV presentó las primeras imágenes de la esperada cuarta temporada de la serie "Ted Lasso".

La producción protagonizada por Jason Sudeikis regresará luego de tres años de ausencia con nuevos episodios, los cuales debutarán a mediados de 2026.

En este nuevo ciclo, el entrenador "Ted Lasso" (Sudeikis) se encargará de entrenar a un equipo de fútbol femenino. "A lo largo de la temporada, Ted y el equipo aprenden a tomar riesgos sin pensarlo tanto, asumiendo riesgos que nunca imaginaron", promete la sinopsis.

"Ted Lasso" es una de las series más exitosas del catálogo de Apple TV y ha recibido 8 premios Emmy y 2 Globos de Oro.