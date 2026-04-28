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Tópicos: Magazine | Streaming

"Ted Lasso" vuelve con el primer adelanto de su temporada 4

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La serie se puede ver en Apple TV.
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La serie "Ted Lasso" está de vuelta con el primer adelanto de su cuarta temporada, cuyo estreno está fijado para este año.

La producción, protagonizada por Jason Sudeikis, regresará con sus primeros episodios desde 2023, cuando se emitió la tercera temporada y se anunció que sería su cierre. Sin embargo un tiempo más tarde Apple TV anunció que "Ted Lasso" tendría una cuarta temporada.

En esta ocasión el entrenador "Ted Lasso" (Sudeikis) se pondrá a cargo de la rama femenina del Richmonf F.C., el equipo ficticio con el que perdió y triunfó en los episodios anteriores.

El elenco también incluye a la ganadora del Emmy Hannah Waddingham, Juno Temple, el también ganador del Emmy Brett Goldstein, así como Brendan Hunt y Jeremy Swift.

La cuarta temporada de "Ted Lasso" se estrenará en Apple TV el próximo 5 de agosto.

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