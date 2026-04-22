"The Lord Of The Rings: The Rings Of Power" regresa este año con su temporada 3

La tercera temporada de "The Lord Of The Rings: The Rings Of Power" ("El señor de los anillos: Los anillos de poder") se estrenará a finales de este año y no en 2027, como se había reportado anteriormente, según informó este miércoles The Hollywood Reporter.

El tercer ciclo dará un salto de varios años tras los sucesos del final de la segunda temporada, y se desarrollará "en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra y conquistar finalmente toda la Tierra Media".

La segunda temporada estrenó su episodio final en octubre de 2024 en Prime Video, mostrando la devastación de la ciudad de Eregion y el ascenso definitivo de "Sauron" tras la muerte de "Celebrimbor", el príncipe elfo que ayudó a forjar los Anillos de Poder.

El elenco central mantiene a Morfydd Clark ("Galadriel"), Robert Aramayo ("Elrond"), Max Baldry ("Isildur") y Charlie Vickers ("Sauron"), entre muchos otros.

La serie, que se encontraba en febrero en fase de postproducción, se rodó en la nueva sede de los Shepperton Studios de Reino Unido, a las órdenes, entre otros, de Charlotte Brändström y Sanaa Hamri, que ya dirigieron varios episodios, y Stefan Schwartz, que se sumó el equipo.

Según el streaming de Amazon, la primera temporada sigue siendo el mayor estreno de una serie en su historia, mientras la segunda constituye el retorno más visto en horas.