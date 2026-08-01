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Tópicos: Magazine | Streaming

"The Walking Dead" se emitirá en Netflix a nivel mundial tras un millonario acuerdo

Publicado:
| Periodista Digital: EFE

La serie original actualmente está disponible solo en Disney+.

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Toda la saga de "The Walking Dead", que se emite internacionalmente en Disney+ desde que se lanzó la primera serie en 2010, llegará a Netflix a partir de 2027 tras un acuerdo de 500 millones de dólares.

Un acuerdo que tiene una vigencia de cinco años, periodo durante el cual tanto la serie original como todas las derivadas, se podrán ver en Netflix y en AMC+, plataforma de la productora AMC, responsable de toda la saga, según informaron medios estadounidenses.

De esta forma, los espectadores de Netflix podrán ver la serie original, "The Walking Dead", y todas las derivadas: 'Fear the Walking Dead,The Walking Dead: Daryl Dixon,The Walking Dead: Dead City,The Walking Dead: The Ones Who Live,The Walking Dead: World Beyond' y 'Tales of The Walking Dead'.

Netflix posee los derechos exclusivos de emisión en Estados Unidos de la saga desde 2011 y ahora podrán verla sus abonados internacionales.

"Estamos entusiasmados de asociarnos con AMC Global Media para seguir ampliando ese acceso a más audiencias en todo el mundo y llevar todo el universo de 'The Walking Dead' a Netflix", afirmó la vicepresidenta de licencias de la plataforma, Lori Conkling, en un comunicado de la plataforma.

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